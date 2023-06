Ursula von der Leyen attendue dimanche en Tunisie, pour rencontrer Kaïs Saïed avec Meloni et Rutte

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, est attendue dimanche prochain à Tunis, rapporte, ce jeudi 08 juin, l’agence de presse italienne, AKI.

Elle sera accompagnée par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte.

Les trois responsables rencontreront le président tunisien, Kaïs Saïed, a déclaré ce Jeudi, lors d’un point de presse à Bruxelles, le porte-parole de la commission européenne, Eric Mamer.

Les discussions vont porter sur les relations bilatérales entre l’Union européenne et la Tunisie, ainsi que sur un accord de coopération sur l’économie, l’énergie et la migration.

Giorgia Meloni s’était rendue, mardi, en Tunisie, et avait rencontré le président Kaïs Saïed, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. La coopération économique et la question migratoire étaient au cœur des discussions.

