Vaccination contre la rage : la campagne nationale démarre le 1er septembre

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé mercredi le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rage, qui se déroulera du 1er septembre à fin octobre 2025 sur l’ensemble du territoire tunisien.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage. Le ministère rappelle que la vaccination est gratuite et obligatoire pour tous les animaux concernés.

Pour assurer la couverture maximale, des équipes de terrain se déplaceront dans tout le pays, intervenant aussi bien dans les centres de regroupement d’animaux que directement dans les zones urbaines, selon le calendrier établi par les commissariats régionaux au développement agricole.

Gnetnews