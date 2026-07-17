Vague de chaleur : le ministÃ¨re de l’Agriculture appelle les agriculteurs Ã  la vigilance

17-07-2026

Suite au bulletin publiÃ© par l’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie faisant Ã©tat de la poursuite de la vague de chaleur et de tempÃ©ratures particuliÃ¨rement Ã©levÃ©es dans plusieurs gouvernorats du pays, le ministÃ¨re de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche appelle l’ensemble des agriculteurs et producteurs Ã  prendre les prÃ©cautions nÃ©cessaires pour limiter l’impact des fortes chaleurs sur les cultures et le cheptel, Ã  travers le respect des recommandations suivantes :

Pour les arbres fruitiers et les cultures

  • Intensifier l’irrigation, de prÃ©fÃ©rence tÃ´t le matin ou en soirÃ©e, tout en rationalisant l’usage de l’eau selon les besoins rÃ©els des plantations.
  • Ã‰viter les opÃ©rations de taille, de plantation ou tout autre traitement agricole durant les heures les plus chaudes.
  • ProtÃ©ger les jeunes plantations d’une exposition directe au soleil et prÃ©server l’humiditÃ© du sol Ã  l’aide de couvertures vÃ©gÃ©tales ou de moyens adaptÃ©s.
  • Surveiller les cultures afin de dÃ©tecter tout signe de stress thermique ou l’apparition de nuisibles susceptibles de se dÃ©velopper avec la hausse des tempÃ©ratures.

Pour l’Ã©levage bovin et avicole

  • Assurer un approvisionnement continu en eau propre et fraÃ®che.
  • Garantir une ventilation et une ombre suffisantes dans les Ã©tables et centres d’Ã©levage.
  • Ã‰viter le transport des animaux durant les heures de forte chaleur, en le programmant plutÃ´t tÃ´t le matin ou en soirÃ©e.
  • Surveiller l’Ã©tat de santÃ© des animaux et intervenir rapidement en cas de signes de stress thermique.

PrÃ©vention des incendies de cultures et de forÃªts

  • S’abstenir d’allumer du feu ou de brÃ»ler des rÃ©sidus de rÃ©colte Ã  proximitÃ© des champs ou des forÃªts.
  • Entretenir les machines agricoles et vÃ©rifier leur bon Ã©tat de fonctionnement afin d’Ã©viter tout dÃ©part de feu.
  • Disposer de moyens de premiÃ¨re extinction et signaler immÃ©diatement tout incendie aux services compÃ©tents.

Protection des travailleurs agricoles

  • Ã‰viter le travail sur le terrain durant les heures de pointe, notamment entre midi et 16h00.
  • Veiller Ã  boire suffisamment d’eau, porter des vÃªtements lÃ©gers et des couvre-chefs protecteurs, et prendre des pauses dans des espaces ombragÃ©s.

Le ministÃ¨re appelle enfin l’ensemble des intervenants du secteur agricole Ã  suivre les bulletins mÃ©tÃ©orologiques diffusÃ©s par l’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie et Ã  respecter ces recommandations, afin de prÃ©server la sÃ©curitÃ© des personnes et de limiter les dommages susceptibles d’affecter la production agricole et le cheptel.

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