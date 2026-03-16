Viandes rouges : stabilisation des prix et premières mesures pour l’Aïd al-Adha

16-03-2026

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a apporté des précisions sur la stratégie du gouvernement en matière d’approvisionnement en viandes rouges, en réponse à une question orale du député Hatem El Haouaoui.

Le ministre a indiqué que la Société Ellouhoum travaille à garantir la régularité de l’approvisionnement sur le marché national et à peser sur les prix, qui ont retrouvé leur stabilité après une période de hausse.

En prévision de l’Aïd al-Adha, le ministère a lancé un appel d’offres pour l’importation de moutons vivants. Samir Abid a précisé que ces animaux seront commercialisés exclusivement au poids, via le réseau d’Ellouhoum et de ses partenaires — une mesure destinée à garantir davantage de transparence et d’équité pour les consommateurs. Une coordination est par ailleurs en cours avec le ministère de l’Agriculture pour fixer le prix de vente du kilogramme de mouton vivant.

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