Visite présidentielle à Kairouan : Kaïs Saïed s’enquiert de l’avancement des travaux de réhabilitation du patrimoine

17-06-2026

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu hier après-midi, mardi 16 juin courant, dans le gouvernorat de Kairouan, où il a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux d’aménagement des fameux bassins aghlabides, réalisés sous la supervision de la Direction générale du génie militaire.

Au cours de cette visite, le chef de l’État s’est également déplacé vers les remparts de la médina de Kairouan, dont les travaux de restauration viennent d’être intégralement achevés. Une portion du mur d’enceinte s’était effondrée tandis que d’autres segments, fragilisés par des fissures, menaçaient eux aussi de s’écrouler.

À cette occasion, le président de la République a rencontré plusieurs habitants de la région et pris le temps d’écouter leurs préoccupations. Il a réaffirmé que le travail se poursuit sans relâche afin de répondre aux revendications du peuple tunisien, dans tous les secteurs et tous les domaines.

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