Volley-CACC : Le calendrier de l’EST et de l’ESS

Voici le programme des matches de l’Espérance Sportive de Tunis et de l’Etoile Sportive du Sahel au Championnat Arabe des Clubs de Volley-ball :

Jeudi 08 janvier :

Gr B : Etoile Sportive du Sahel 13h00 Al Ittihad (Libye)

Vendredi 09 janvier :

Gr B : Etoile Sportive du Sahel 13h00 Police Volleyball (Qatar)

Gr A : Espérance Sportive de Tunis 17h00 Al Seeb (Oman)

Samedi 10 janvier :

Gr B : Etoile Sportive du Sahel 11h00 Al Muharraq (Bahreïn)

Gr A : Espérance Sportive de Tunis 17h00 ES Tadjnanet (Algérie)

Dimanche 11 janvier :

Gr B : Etoile Sportive du Sahel 15h00 Forces Palestiniennes (Palestine)

Gr A : Espérance Sportive de Tunis 17h00 Qatar SC (Qatar)

Lundi 12 janvier :

Gr B : Etoile Sportive du Sahel 11h00 Majees Sports Club (Oman)

Gr A : Espérance Sportive de Tunis 17h00 Al Swehly (Libye)

Ce tournoi sera organisé en Tunisie du 08 au 18 janvier 2026.