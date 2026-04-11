Volley : Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie
11-04-2026
Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de volley-ball qui auront lieu le 18 avril :
Fatah Hammam El Ghezaz 16h00 Espérance de Tunis
ASTT Sfax 16h00 Zitouna Sport
AS Marsa 16h00 Club Olympique de Kélibia
Aigle Sportif d’El Haouaria 16h00 Club Sportif Sfaxien
Club Volley Ball Monastir 16h00 Etoile du Sahel
Boumhel Bassatine Sport 16h00 Union Sportive de Transport de Sfax
Union Sportive de Carthage 16h00 Saydia de Sidi Bou Saïd
CS Hammam-Lif 16h00 Mouloudia BoussalemSports