Volley : Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie

11-04-2026

Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de volley-ball qui auront lieu le 18 avril :

Fatah Hammam El Ghezaz 16h00 Espérance de Tunis

ASTT Sfax 16h00 Zitouna Sport

AS Marsa 16h00 Club Olympique de Kélibia

Aigle Sportif d’El Haouaria 16h00 Club Sportif Sfaxien

Club Volley Ball Monastir 16h00 Etoile du Sahel

Boumhel Bassatine Sport 16h00 Union Sportive de Transport de Sfax

Union Sportive de Carthage 16h00 Saydia de Sidi Bou Saïd

CS Hammam-Lif 16h00 Mouloudia BoussalemSports

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