CAN 2022 – CIV : Coulibaly et Ouattara en renfort

Plusieurs joueurs de la sélection ivoirienne ont été contrôlés positifs au Covid-19 et devraient déclarer forfait pour la CAN 2022. D’après la presse locale, le sélectionneur, Patrice Beaumelle, a décidé de faire appel à quatre joueurs supplémentaires dont le milieu de terrain de l’Espérance Sportive de Tunis, Fousseny Coulibaly et le défenseur de l’US Monastir, Ousmane Ouatara.

GnetNews