CAN 2025-Algérie : Houssem Aouar déclare forfait !

Le milieu de terrain algérien Houssem Aouar a déclaré forfait pour la Coupe d’Afrique des nations, en raison d’une blessure musculaire.

Il sera remplacé par Himed Abdelli (SCO d’Angers, France), a annoncé le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic.

Il est à noter que l’Algérie débutera la CAN, le mercredi 24 décembre, face au Soudan, avant de se mesurer au Burkina Faso (28), puis la Guinée Équatoriale, le 31 du même mois.

La Coupe d’Afrique des nations se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifient pour les huitièmes de finale.