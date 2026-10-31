CL-AFR : Le calendrier de l’Espérance de Tunis

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a placé l’Espérance sportive de Tunis dans le groupe A aux côtés de Pétro Atlético et Wiliete SC (Angola) et de FC Nouadhibou (Mauritanie).

Ci-après le programme des rencontres de l’EST :

1ère journée: 27-29 novembre 2026 Vs Williete SC à Radès

2e journée: 4-6 décembre 2026 Vs FC Nouadhibou en Mauritanie

3e journée: 18-20 décembre 2026 Vs Petro Atletico à Radès

4e journée: 8-10 janvier 2027 Vs Petro Atletico à Luanda

5e journée: 15-17 janvier 2027 Vs Wiliete SC à Ombaka

6e journée: 22-24 janvier 2027 vs FC Nouadhibou à Radès.