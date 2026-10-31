CL-AFR : Le calendrier des matchs du Club Africain

01-11-2026

Le Club Africain a hérité du Zamalek d’Egypte, du Mouloudia Club d’Alger et des Tanzaniens de Young Africans en phase de poules de la Ligue des champions.

Ci-après, le programme des rencontres du CA :
1ère journée: 27-29 novembre 2026 Vs Zamalek au Caire
2e journée: 4-6 décembre 2026 Vs Young Africans à Radès
3e journée: 18-20 décembre 2026 Vs MC Alger à Radès
4e journée: 8-10 janvier 2027 Vs MC Alger à Alger
5e journée: 15-17 janvier 2027 Vs Zamalek à Radès
6e journée: 22-24 janvier 2027 Vs Young Africans à Dar es Salem.

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