CL-AFR : Le calendrier des matchs du Club Africain

Le Club Africain a hérité du Zamalek d’Egypte, du Mouloudia Club d’Alger et des Tanzaniens de Young Africans en phase de poules de la Ligue des champions.

Ci-après, le programme des rencontres du CA :

1ère journée: 27-29 novembre 2026 Vs Zamalek au Caire

2e journée: 4-6 décembre 2026 Vs Young Africans à Radès

3e journée: 18-20 décembre 2026 Vs MC Alger à Radès

4e journée: 8-10 janvier 2027 Vs MC Alger à Alger

5e journée: 15-17 janvier 2027 Vs Zamalek à Radès

6e journée: 22-24 janvier 2027 Vs Young Africans à Dar es Salem.