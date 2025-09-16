CL-EURO : Arsenal s’impose à Bilbao

16-09-2025

Dans un match serré comptant pour la Ligue des champions, Arsenal a réussi à s’imposer 2-0 face à l’Athletic Bilbao au Stade San Mamés. Le score est resté nul et vierge pendant la majeure partie de la rencontre, avec les deux équipes ayant des opportunités.

Cependant, l’entrée en jeu de super-subs a changé la donne pour les Gunners. C’est Gabriel Martinelli, suivi par Leandro Trossard, qui ont fait la différence en fin de match, inscrivant les deux buts qui ont scellé la victoire d’Arsenal.

