Coupe arabe 2025 : Formation rentrante de la Tunisie face à la Syrie

01-12-2025

Voici la composition rentrante de la sélection tunisienne qui affrontera ce lundi la Syrie à la Coupe Arabe des Nations 2025 :

Aymen Dahmene, Ali Maaloul, Oussema Haddadi, Marouane Sahraoui, Yassine Meriah, Moataz Neffati, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ismael Gharbi, Amor Layouni, Firas Chawat.

Ce match de la première journée du groupe A aura lieu au stade Ahmed Ben Ali et débutera à 14h00.

