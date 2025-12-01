Coupe arabe 2025 : La Tunisie dominée par la Syrie

La sélection tunisienne a débuté sa Coupe Arabe des Nations 2025 par une défaite frustrante face à la Syrie (0-1), ce lundi au stade Ahmed Ben Ali.

La Tunisie, largement supérieure en termes de possession et d’occasions, s’incline donc sur l’unique tir cadré adverse. Un scénario cruel qui oblige les hommes de Sami Trabelsi à réagir dès leur prochain match pour rester en course dans ce groupe A.

L’autre rencontre de ce groupe A opposera cet après-midi le Qatar à la Palestine (16h45).