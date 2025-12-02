Coupe arabe 2025 : Résultats des matchs de mardi

Voici les résultats des matches des groupes B et C au premier tour de la Coupe Arabe des Nations 2025 disputés ce mardi :

Groupe B :

Stade international de Khalifa : Maroc 3-1 Comores

Stade de la Cité de l’Education : Arabie Saoudite 2-1 Oman

Classement : Maroc 3 pts, Arabie Saoudite 3 pts, Oman 0 pt, Comores 0 pt

Groupe C :

Stade Lusail : Egypte 1-1 Koweït

Classement : Koweït 1 pt, Egypte 1 pt, Jordanie 0 pt, Emirats Arabes Unis 0 pt