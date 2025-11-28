Coupe arabe des Nations : Ismael Gharbi avec la Tunisie

L’international tunisien Ismael Gharbi sera présent avec la sélection tunisienne dès le début de la Coupe Arabe des Nations 2025.

La direction de son club allemand d’Augsbourg a accepté de le libérer pour ce tournoi qui aura lieu au Qatar.

La Tunisie débutera sa participation à la Coupe Arabe des Nations ce lundi 01er décembre avec une confrontation devant la Syrie au stade Ahmed Ben Ali.

Ismael Gharbi prendra part avec la sélection tunisienne par la suite à la Coupe d’Afrique des nations au Maroc.