Coupe arabe des Nations : Ismael Gharbi avec la Tunisie

28-11-2025

L’international tunisien Ismael Gharbi sera présent avec la sélection tunisienne dès le début de la Coupe Arabe des Nations 2025.

La direction de son club allemand d’Augsbourg a accepté de le libérer pour ce tournoi qui aura lieu au Qatar.

La Tunisie débutera sa participation à la Coupe Arabe des Nations ce lundi 01er décembre avec une confrontation devant la Syrie au stade Ahmed Ben Ali.

Ismael Gharbi prendra part avec la sélection tunisienne par la suite à la Coupe d’Afrique des nations au Maroc.

