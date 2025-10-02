Coupe arabe des Nations : La Tunisie avec l’équipe A

02-10-2025

Le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi a présenté aujourd’hui les grandes lignes de la préparation de la sélection tunisienne pour la Coupe Arabe des Nations 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Sami Trabelsi a indiqué que le choix a été fait de disputer la Coupe Arabe des Nations avec une équipe composée des titulaires habituels, alors que dans un premier temps, il était question de la jouer avec l’équipe A’.

