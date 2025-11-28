Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie

28-11-2025

Voici le programme complet des matches du groupe A au premier tour de la Coupe Arabe des Nations 2025 :

1ère journée :

Lundi 01er décembre :
Stade Ahmed Ben Ali : Tunisie 14h00 Syrie
Stade Al Bayt : Qatar 17h30 Palestine

2ème journée :

Jeudi 04 décembre :
Stade Lusail : Tunisie 15h30 Palestine
Stade international de Khalifa : Qatar 18h00 Syrie

3ème journée :

Dimanche 07 décembre :
Stade Al Bayt : Tunisie 18h00 Qatar
Stade de la Cité de l’Education : Palestine 18h00 Syrie

Quarts de finale :
1 A – 2 B
1 B – 2 A

