Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie
28-11-2025
Voici le programme complet des matches du groupe A au premier tour de la Coupe Arabe des Nations 2025 :
1ère journée :
Lundi 01er décembre :
Stade Ahmed Ben Ali : Tunisie 14h00 Syrie
Stade Al Bayt : Qatar 17h30 Palestine
2ème journée :
Jeudi 04 décembre :
Stade Lusail : Tunisie 15h30 Palestine
Stade international de Khalifa : Qatar 18h00 Syrie
3ème journée :
Dimanche 07 décembre :
Stade Al Bayt : Tunisie 18h00 Qatar
Stade de la Cité de l’Education : Palestine 18h00 Syrie
Quarts de finale :
1 A – 2 B
1 B – 2 A
