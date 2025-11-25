Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie

25-11-2025

La sélection disputera au début du mois de décembre au Qatar le match d’ouverture de la Coupe Arabe des Nations 2025. Pour le compte de la première journée du groupe A, la Tunisie sera opposée le 01er décembre à 14h00 à la Syrie.

Le 04 décembre à 15h30, la sélection tunisienne affrontera à la deuxième journée la Palestine.

A la troisième journée, la Tunisie sera opposée dans le choc de ce groupe A au Qatar dans un duel qui sera disputé le 07 décembre à 18h00.

