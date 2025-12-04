Coupe arabe : La Palestine reprend la Tunisie

04-12-2025

La Tunisie a laissé filer une victoire précieuse ce jeudi en concédant le nul face à la Palestine (2-2) au stade Lusail, au terme d’une rencontre animée et pleine de rebondissements.

Malgré deux buts d’avance, les Tunisiens ont vu leurs adversaires revenir en seconde période grâce à une remarquable réaction palestinienne.

Avec ce nul, la Palestine conserve la tête du groupe avec 4 points, devant la Syrie (3 pts). La Tunisie, qui espérait se relancer après sa défaite inaugurale face à la Syrie, devra se contenter d’un point et reste troisième avec un total insuffisant avant la dernière journée.

