Coupe arabe : Le Qatar et la Syrie se neutralisent
04-12-2025
Le Qatar et la Syrie se sont neutralisés (1-1) au terme d’un match rythmé, riche en occasions et marqué par plusieurs rebondissements. Ce résultat maintient un suspense total dans le groupe A avant l’ultime journée.
La dernière journée dans ce groupe A s’annonce décisive avec deux affiches déterminantes : Tunisie – Qatar et Syrie – Palestine. Tout reste possible dans ce groupe particulièrement disputé.
