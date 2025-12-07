Coupe arabe : Un Norvégien pour Tunisie-Qatar

07-12-2025

La FIFA a communiqué le nom de l’arbitre central qui dirigera ce dimanche la dernière rencontre de la sélection tunisienne au premier tour de la Coupe Arabe des Nations 2025.

Pour le compte de la troisième journée du groupe A, la Tunisie sera opposée cet après midi au Qatar.

Cette rencontre aura lieu au stade d’Al Bayt et débutera à 18h00.

L’arbitre central de ce match sera le norvégien Espen Eskas.

Fil d'actualités

Coupe arabe : La Tunisie gagne mais quitte la compétition

07-12-2025

Serie A-J15 : La Roma battue par Cagliari

07-12-2025

Formation rentrante de la Tunisie face au Qatar

07-12-2025

Ligue 2 : Classements des groupes A et B après la douzième journé

07-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Coupe Arabe Coupe arabe : La Tunisie gagne mais quitte la comp
Coupe Arabe Formation rentrante de la Tunisie face au Qatar
Coupe Arabe Coupe arabe : Formation probable de la Tunisie fac
Coupe Arabe Coupe arabe : Un Norvégien pour Tunisie-Qatar

Fil d'actualités

Coupe arabe : La Tunisie gagne mais quitte la compétition

07-12-2025

Serie A-J15 : La Roma battue par Cagliari

07-12-2025

Formation rentrante de la Tunisie face au Qatar

07-12-2025

Ligue 2 : Classements des groupes A et B après la douzième journée

07-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025