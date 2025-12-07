Coupe arabe : Un Norvégien pour Tunisie-Qatar

La FIFA a communiqué le nom de l’arbitre central qui dirigera ce dimanche la dernière rencontre de la sélection tunisienne au premier tour de la Coupe Arabe des Nations 2025.

Pour le compte de la troisième journée du groupe A, la Tunisie sera opposée cet après midi au Qatar.

Cette rencontre aura lieu au stade d’Al Bayt et débutera à 18h00.

L’arbitre central de ce match sera le norvégien Espen Eskas.