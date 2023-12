Hausse significative des recettes touristiques et des transferts de la diaspora en Tunisie

Selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), les recettes touristiques en Tunisie ont enregistré une croissance notable de 28,97%. Elles sont passées de 5,16 milliards de dinars à 6,66 milliards de dinars jusqu’au 10 décembre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans le même contexte, les revenus des transferts de la diaspora, également appelés revenus du travail cumulés, ont connu une augmentation de 2,41%. Ils ont atteint 7,09 milliards de dinars le 10 décembre 2023, comparativement à 6,92 milliards de dinars un an auparavant.

Ainsi, les recettes combinées issues du tourisme et des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) ont atteint un total de 13,75 milliards de dinars au 10 décembre 2023.

Il est important de souligner que, depuis le début de l’année jusqu’au 10 septembre, la Tunisie a accueilli 6,5 millions de visiteurs, enregistrant une hausse significative de 60% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce chiffre équivaut à celui de l’année 2019, marquant ainsi un retour à la normale avant la pandémie de la Covid-19, selon les données récentes fournies par les autorités compétentes.

Par ailleurs, les réservations touristiques ont connu une forte augmentation pour la fin de cette année, et le ministère du Tourisme se montre optimiste quant à une année 2023 exceptionnelle en termes d’arrivées de visiteurs et de recettes touristiques. Il est fort probable que les recettes combinées du tourisme et des transferts de la diaspora dépassent les quatorze milliards de dinars, selon les prévisions.

