Journée d’information sur les premières propositions pour un programme de coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie

Le 6 mars 2024, le ministère de l’Économie et de la Planification, en collaboration avec l’Agence de Gestion du Programme de Coopération Transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie (Province de Sicile), financé par l’Union Européenne, a organisé une journée d’information sur les premières propositions de projets dans le cadre de ce programme.

La cérémonie d’ouverture de cette journée a été présidée par le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et de la Planification, chargé des petites et moyennes entreprises, M. Samir Abdelhafidh, en présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, M. Marcus Cornaro, et de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, M. Alessandro Prunas. De nombreux participants issus de diverses institutions publiques, de la société civile, d’institutions publiques et de centres de recherche scientifique, ainsi que des associations professionnelles, des pôles technologiques, des chambres de commerce et d’industrie étaient également présents.

Cette journée d’information avait pour objectif de présenter le programme en question, les opportunités de financement qu’il offre, ainsi que de clarifier la manière de participer, de présenter des propositions de projets et les règles de base de leur formulation et d’évaluation. Elle visait également à faciliter la communication entre les porteurs de projets et les entités responsables du programme au niveau national.

Le Programme de Coopération Transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Tunisie et l’Union Européenne, notamment en ce qui concerne le développement régional durable dans les régions nord et sud de la Méditerranée.

Le budget total du programme Interreg Next Italie-Tunisie est de 35 millions d’euros, sous forme de subventions de l’Union Européenne, destinées à soutenir des projets partenaires dans divers domaines tels que le social, l’économie, l’environnement, la gouvernance, la recherche, l’innovation, l’éducation, la promotion de la compétitivité des petites et moyennes entreprises, le soutien aux énergies renouvelables, la gestion durable de l’eau, l’adaptation aux changements climatiques, les soins de santé et le tourisme culturel.

Les bénéficiaires de ce programme comprennent les partenaires publics (administrations centrales, gouvernorats, collectivités locales, institutions et établissements publics, universités, instituts de recherche, etc.), les entreprises créées dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé (pôles de compétitivité), les associations, les organisations non gouvernementales, les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les organisations professionnelles.

À cette occasion, Samir Abdelhafidh a souligné l’importance de la coopération transfrontalière, l’une des principales composantes de la politique européenne de voisinage. Il a souligné que cette rencontre offrirait une opportunité unique pour mieux comprendre les opportunités offertes par ce programme en termes de coopération avec le côté italien, favorisant ainsi la mise en place de projets communs dans des domaines vitaux qui soutiennent le développement durable et la prospérité économique et sociale en Tunisie, en Italie, en particulier, et dans la région méditerranéenne, en général.

Il est à noter que le premier appel à propositions de projets a été lancé en février 2024, avec une enveloppe budgétaire de 22 millions d’euros destinée au financement de projets qui seront sélectionnés dans un proche avenir. Les financements alloués à chaque projet varient entre 0,8 million et 1,2 million d’euros.

