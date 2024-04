La délégation tunisienne participe à des débats et mène des entretiens à Washington en marge des réunions du FMI et de la BM

La délégation tunisienne, participant aux réunions annuelles du groupe de la banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), a pris part à un atelier de travail, autour des mécanismes de financement de la biodiversité.

Cet atelier a permis de débattre des différentes défis auxquels se heurtent les pays, dans le cadre des répercussions grandissantes des changements climatiques sur leurs économies, et ce que ces évolutions requièrent, en termes d’efforts conjoints et de coopération constructive pour y faire face, a fortiori, en termes de mécanismes de financement, en vue de préserver les richesses, et de les déployer, pour l’appui du développement économique et social, et la préservation des équilibres écologiques et environnementaux.

La ministre de l’Economie et de la Planification a souligné l’importance de mobiliser des financements innovants, outre l’intensification de l’assistance technique nécessaire, ce qui aide les gouvernements à mettre en œuvre leurs stratégies nationales, dans cette direction.

Une rencontre a eu lieu, en marge de ces réunions annuelles, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, et la délégation l’accompagnant, avec des responsables de la société financière internationale (International Finance corporation), où il était question des moyens mis à disposition pour renforcer, davantage, la coopération dans les domaines prioritaires, notamment le domaine de création de zones industrielles spécialisées dans les secteurs prometteurs, et conformes aux critères de l’économie verte.

La ministre s’est entretenue, par ailleurs, avec le ministre des Finances algérien, où il était question de la profondeur des liens et la solidité des relations entre les deux pays, et leur détermination constante à les raffermir et les diversifier dans différents domaines, notamment économiques.

Il était question des moyens et mécanismes pratiques pour hisser la coopération économique, aux meilleurs niveaux, notamment à travers la consolidation des investissements, le lancement de projets conjoints, et l’accélération de la mise en place de zones franches frontalières, ce qui aide à conférer une nouvelle dynamique économique, profitable pour les deux pays et les deux peuples.

