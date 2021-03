La Tunisie obtient un financement de 100 millions de dollars pour faire face aux Catastrophes naturelles

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé ce jeudi 11 mars 2021 un financement de 50 millions de dollars au titre d’un projet pour la résilience aux catastrophes et au changement climatique en Tunisie. Ce financement, complété par un autre d’une même valeur accordé par l’Agence française de développement (AFD), porte l’enveloppe de l’appui à 100 millions de dollars. Le projet vise à renforcer les efforts de gestion et de financement des risques de catastrophe afin d’améliorer la protection des populations et des biens contre les catastrophes et les phénomènes climatiques.

La Tunisie est fortement exposée à un large éventail d’aléas naturels, comme les inondations, la sécheresse, les glissements de terrain, les incendies de forêt, l’ensablement et les tempêtes de neige. Même si les épisodes de sécheresse ont été le phénomène le plus fréquemment enregistré (54 % des catastrophes enregistrées entre 1957 et 2018), les inondations ont été responsables des plus grandes pertes économiques (environ 60 % des pertes totales enregistrées au cours de cette même période) et ont causé le plus grand nombre de victimes, près de 560 000 personnes tuées et touchées.

Selon le dernier profil de risque climatique de la Tunisie préparé par la Banque mondiale, le pays est considéré comme très vulnérable au changement climatique, et devrait subir les effets néfastes de l’augmentation des températures, de la réduction des précipitations, de pénuries d’eau plus importantes et de l’élévation du niveau de la mer.

« Le projet approuvé aujourd’hui permettra de renforcer les capacités de gestion des risques de catastrophe du gouvernement et protéger la population tunisienne de catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et graves », explique Tony Verheijen, responsable des opérations pour la Tunisie à la Banque Mondiale. « Le programme encouragera les investissements facilitant la résilience et renforcera les politiques du pays, notamment le développement d’un marché d’assurance contre les risques de catastrophe, ce qui contribuera à protéger les ménages et les entreprises dans toute la Tunisie ».

Le programme intégré pour la résilience aux catastrophes, qui s’inscrit dans la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophe du gouvernement tunisien, viendra appuyer les éléments clé de cette stratégie, jugés essentiels par le gouvernement pour la protection de la population, notamment :

• Investir dans des infrastructures de protection dans des villes exposées au risques d’inondation ;

• Combiner les interventions de plusieurs ministères et instituts afin de renforcer les systèmes d’alerte rapide du pays et moderniser les services hydrométéorologiques et climatiques ;

• Mettre en place des mécanismes d’assurance visant à protéger la population tunisienne contre les retombées financières des catastrophes naturelles. Ces mécanismes combineront financements publics et assurances du secteur privé ;

• Améliorer les cadres réglementaires afin de renforcer la coordination entre les différents secteurs et territoires et la résilience globale aux catastrophes et au changement climatique de la Tunisie.

D’après Communiqué