Commerce extÃ©rieur alimentaire : Lâ€™excÃ©dent recule Ã 823,4 MD Ã fin juillet 2025

Selon les derniÃ¨res donnÃ©es publiÃ©es par lâ€™Observatoire national de lâ€™agriculture (ONAGRI), la balance commerciale alimentaire a enregistrÃ©, au cours des sept premiers mois de lâ€™annÃ©e 2025, un excÃ©dent de 823,4 millions de dinars, contre 1.729,2 millions de dinars Ã la mÃªme pÃ©riode en 2024. Le taux de couverture sâ€™est Ã©tabli Ã 121,8 % Ã fin juillet 2025, contre 143,4 % un an auparavant.

En valeur, les exportations alimentaires ont reculÃ© de 19,4 %, alors que les importations ont diminuÃ© de 5,1 %. Cette rÃ©gression sâ€™explique principalement par la baisse des exportations de lâ€™huile dâ€™olive (-31,1 %), des dattes (-12,1 %) et des produits de la pÃªche (-4,7 %). Et ce, malgrÃ© une diminution notable des importations de cÃ©rÃ©ales (-20,5 %), de sucre (-36,6 %) et dâ€™huiles vÃ©gÃ©tales (-30,0 %).

Le prix moyen Ã lâ€™exportation de lâ€™huile dâ€™olive a fortement chutÃ©, passant Ã 12,86 dinars/kg, soit une baisse de 52,3 % par rapport Ã 2024.

Du cÃ´tÃ© des importations, les prix des produits cÃ©rÃ©aliers ont affichÃ© des Ã©volutions contrastÃ©es : baisse de 17,9 % pour le blÃ© dur et de 1,4 % pour le blÃ© tendre, mais hausse de 6,5 % pour lâ€™orge et de 9,7 % pour le maÃ¯s.

Gnetnews