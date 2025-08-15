Osaka Expo 2025 : Le ministre de l’Économie visite les pavillons de pays arabes et rencontre la communauté tunisienne au Japon

15-08-2025

Dans le cadre de sa participation à l’Osaka Expo 2025 au Japon, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a poursuivi, lors de la deuxième journée de l’événement, ses activités officielles en visitant les pavillons de la Palestine, de l’Arabie saoudite et de l’Algérie, en compagnie de l’ambassadeur de Tunisie à Tokyo, Ahmed Chafra.

Ces visites ont permis au ministre de découvrir les contenus culturels et patrimoniaux présentés par ces pays, mettant en valeur leur richesse historique et la diversité de leur héritage.

En marge de la manifestation, M. Abdelhafidh a rencontré des membres de la communauté tunisienne installée au Japon. Il a salué leur contribution à la promotion de l’image de la Tunisie à l’étranger et souligné les opportunités qui s’offrent à eux pour participer au développement du pays, grâce à leur expertise et à leurs réussites professionnelles. Il a également rappelé l’attention particulière accordée par le président de la République aux préoccupations et aux aspirations des Tunisiens de l’étranger, ainsi que son engagement à améliorer leurs conditions de vie, que ce soit dans leur pays d’accueil ou en Tunisie.

Le ministre s’est par ailleurs entretenu avec Kenji Nishimura, directeur du groupe japonais G_CUBE Co. Ltd, actif notamment dans les services de santé et l’industrie pharmaceutique. Les discussions ont porté sur les activités de l’entreprise en Tunisie et sur les perspectives de leur développement.

