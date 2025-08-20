ELIM-CM2026 : Le programme des matchs restants pour la Tunisie

20-08-2025

Voici le programme des quatre derniers matches de la sélection tunisienne en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 :

7ème journée :

Jeudi 04 septembre :

Tunisie 20h00 Liberia

8ème journée :

Lundi 08 septembre :

Guinée Equatoriale 14h00 Tunisie

9ème journée :

06 octobre : (date provisoire)

Sao Tomé-et-Principe – Tunisie

10ème journée :

13 octobre : (date provisoire)

Tunisie – Namibie

Avant ces quatre matches, voici le classement général du groupe H :

1- Tunisie 16 pts

2- Namibie 12 pts

3- Liberia 10 pts

4- Guinée Equatoriale 7 pts

5- Malawi 6 pts

6- Sao Tomé-et-Principe 0 pt

