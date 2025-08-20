ELIM-CM2026 : Le programme des matchs restants pour la Tunisie
20-08-2025
Voici le programme des quatre derniers matches de la sélection tunisienne en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 :
7ème journée :
Jeudi 04 septembre :
Tunisie 20h00 Liberia
8ème journée :
Lundi 08 septembre :
Guinée Equatoriale 14h00 Tunisie
9ème journée :
06 octobre : (date provisoire)
Sao Tomé-et-Principe – Tunisie
10ème journée :
13 octobre : (date provisoire)
Tunisie – Namibie
Avant ces quatre matches, voici le classement général du groupe H :
1- Tunisie 16 pts
2- Namibie 12 pts
3- Liberia 10 pts
4- Guinée Equatoriale 7 pts
5- Malawi 6 pts
6- Sao Tomé-et-Principe 0 pt