Tourisme et transferts : les recettes extérieures de la Tunisie progressent à fin mai 2026

29-05-2026

Les recettes du tourisme et les revenus du travail ont cumulé 5,8 milliards de dinars au 20 mai 2026, selon les dernières données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le tourisme a généré 2,4 milliards de dinars, en progression de 4% par rapport à la même période de 2025, tandis que les revenus du travail ont progressé de 4,9%, passant de 3,2 à 3,4 milliards de dinars.

Sur le front des réserves, les avoirs nets en devises ont atteint l’équivalent de 25,4 milliards de dinars, assurant une couverture de 105 jours d’importation, contre 22,5 milliards de dinars et 98 jours à la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, les billets et monnaies en circulation ont dépassé 29,4 milliards de dinars, soit une hausse de 23,3% en glissement annuel, contre 23,8 milliards de dinars en 2025.

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