Mondher Kebaier : « Aucun match n’est à la portée »

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier, a déclaré, après le tirage au sort de la CAN 2021, que les « Aigles de Carthage » évolueront dans un groupe équilibré : « Tous les groupes le sont. Il n’y a plus d’équipes faibles et aucun match n’est à la portée. La Mauritanie possède une bonne équipe. Nous allons l’affronter lors des éliminatoires de la coupe du monde et lors du championnat arabe. Nous connaissons bien le Mali que nous avons affronté en amical et la Gambie ne sera pas facile à battre. Il faut que nous soyons à la hauteur de notre réputation. Nous avons été la meilleure équipe des éliminatoires et nous occupons la deuxième place africaine. Nous allons tout faire pour jouer les premiers rôles ».

GnetNews