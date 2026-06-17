Mondial 2026-Tunisie : Renard remonte le moral aux joueurs

17-06-2026

À quelques jours du deuxième match de la Tunisie au Mondial 2026, le nouveau sélectionneur Hervé Renard a appelé ses joueurs à tirer un trait sur la lourde défaite face à la Suède (1-5), pour aborder avec détermination le rendez-vous contre le Japon, dimanche prochain, dans le groupe F.

Dès sa prise de fonctions, officialisée lundi dernier, au lendemain du limogeage de Sabri Lamouchi, le technicien français a tenu à fixer le cap, lors du point de presse précédant l’entraînement de mardi, à Monterrey.

« J’ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n’est pas à jeter… Lorsque j’ai rencontré les joueurs, je ne me suis pas beaucoup parlé. Je leur ai juste dit qu’il fallait relever la tête et avancer et qu’ils étaient ici pour représenter la Tunisie… C’est un honneur, c’est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux », a déclaré Renard, soucieux de remobiliser un groupe, secoué par le revers subi face à la Suède.

Le successeur de Lamouchi est longuement revenu sur le sort de son prédécesseur, dont il a partagé la douleur. « La défaite face à la Suède a été brutale et a entraîné le changement de staff. Je suis pleinement conscient de ce qu’a vécu Sabri; une expérience que j’ai moi-même traversée. Quand ça arrive à un coach, ça fait très mal, l’ego en prend un coup et on se sent coupable », a-t-il confié, avant de rendre un hommage appuyé à Lamouchi : « C’est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent et ressentent de la tristesse pour lui. À nous désormais de bien continuer cette compétition. »

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