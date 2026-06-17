Mondial 2026 : La RD Congo résiste face au Portugal

17-06-2026

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026, le Portugal et la RD Congo se sont quittés sur un score de parité de 1-1 au terme d’une rencontre intense et indécise.

Les Portugais ont idéalement lancé les débats en ouvrant le score dès la 6e minute de jeu grâce à une réalisation précoce de João Neves, concrétisant ainsi une excellente entame de match de la Seleção.

Face à ce coup du sort, les Léopards de la RD Congo ont fait preuve d’une immense résilience en bousculant le bloc européen jusqu’à trouver la juste récompense de leurs efforts au bout du temps additionnel de la première période (45e+5), moment choisi par l’attaquant Yoane Wissa pour égaliser. Malgré de nombreuses opportunités de part et d’autre en seconde mi-temps pour arracher la victoire, aucune des deux sélections n’est parvenue à refaire trembler les filets, se partageant ainsi logiquement les points pour ce premier rendez-vous mondial.

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