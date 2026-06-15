Mondial 2026 : Les Vinkings ont mangé de l’Aigle

15-06-2026

La sélection tunisienne de football a concédé une lourde défaite au terme de son premier match au Mondial 2026 face à la Suède (5/1). La pire performance de la Tunisie lors d’un premier match en Coupe du monde.

Rapidement menés au score par Ayari, les joueurs de Lammouchi ont encaissé le break par Isaak. L’espoir est venu d’une tête croisée de Rekik juste avant la pause.

À la reprise, les Tunisiens se sont montrés plus volontaires sans jamais se montrer dangereux. Les ailes des Aigles ont été définitivement coupés suite à une bourde monumentale de Sekhiri qui s’est fait subtiliser le ballon par Isaak. Ce dernier a servi Gyokeres qui a battu Chamekh. 

C’est fini ? Pas encore. Suite à un double changement et l’introduction de Gharbi et Chaouat, les défense a encore pris l’eau et encaissé un quatrième but, puis un cinquième par Ayari. Encore lui.

La Belgique n’était pas un accident. Et maintenant, il faudra affronter le Japon.

 

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