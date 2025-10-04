Premier League-J07 : Eestevao porte Chelsea contre Liverpool

04-10-2025

Le match entre Chelsea et Liverpool s’est conclu sur un score de 2-1 en faveur de Chelsea. Chelsea a ouvert le score grâce à un tir lointain de Caicedo en première période. Liverpool a égalisé en seconde mi-temps par l’intermédiaire de Gakpo. Mais dans le temps additionnel, un but de l’attaquant Estevao a offert la victoire aux Blues. 

 

