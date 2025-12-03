Premier League-J14 : Arsenal est intraitable

Arsenal a remporté une victoire cruciale et difficile 2-0 contre Brentford à l’Emirates Stadium, consolidant ainsi sa première place en Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester City. Le match a commencé rapidement pour les Gunners grâce à un but de la tête de Mikel Merino dès la 11e minute, sur un centre de Ben White.

Après avoir manqué de doubler la mise malgré une forte possession et plusieurs occasions, maintenant le suspense jusqu’à la fin, l’équipe de Mikel Arteta a finalement scellé sa victoire dans le temps additionnel. C’est le même Mikel Merino qui, après une belle chevauchée, a délivré une passe décisive à Bukayo Saka (90e+1), assurant les trois points aux siens, malgré les inquiétudes liées aux blessures de Cristhian Mosquera et Declan Rice en vue des prochains matchs.