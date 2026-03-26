Réserves en devises : la Tunisie franchit le seuil des 25 milliards de dinars, soit 106 jours d’importation

Les indicateurs monétaires et financiers publiés mercredi par la Banque centrale de Tunisie témoignent d’une amélioration des réserves en devises, portée par la hausse des revenus du travail et des recettes touristiques.

Les avoirs nets en devises de la Tunisie ont franchi le cap des 25,1 milliards de dinars au 25 mars 2026, l’équivalent de 106 jours d’importation, contre 22,9 milliards de dinars — soit 100 jours d’importation — à la même période en 2025. Une progression notable dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques.

Selon les indicateurs monétaires et financiers publiés mercredi par la Banque centrale de Tunisie (BCT), cette amélioration s’explique principalement par deux facteurs : la hausse des revenus du travail de 6%, atteignant 1,9 milliard de dinars, et la progression des recettes touristiques de 4,7%, à 1,3 milliard de dinars, au 20 mars courant, par rapport à la même période de l’année précédente.

Sur le plan de la liquidité, les billets et monnaies en circulation poursuivent leur tendance haussière, atteignant 28,5 milliards de dinars au 24 mars, en hausse de 21,8% sur un an. Les transactions interbancaires ont également progressé de 33%, passant de 2,8 à 3,8 milliards de dinars sur la même période.

En revanche, le volume global du refinancement accuse un recul de 19,5%, s’établissant à près de 10,9 milliards de dinars, signe d’une moindre dépendance du secteur bancaire au refinancement de la banque centrale.