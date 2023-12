Des hommes d’affaires saoudiens en Tunisie, pour parler business et investissement

La commission mixte tuniso-saoudienne se tient dans sa onzième édition les 26 et 27 décembre 2023 à Tunis, sous la coprésidence de la ministre de l’Economie et de la Planification par intérim, Sihem Boughdiri Nemsia, et du ministre de l’Industrie saoudien, Bander Bin Ibrahim Al-khorayef. Ce dernier sera accompagné d’une délégation de haut niveau, constituée de représentants de nombreux ministères, d’organismes gouvernementaux, d’institutions financières, outre un groupe d’hommes d’affaires et de responsables de nombreuses entreprises saoudiennes opérant dans différents secteurs.

Cette commission mixte sera une occasion d’examiner les voies et moyens à même de hisser la coopération bilatérale, et d’en élever la cadence dans différents secteurs, notamment économique. Elle sera couronnée par la signature de nombre de conventions et de mémorandums d’entente, touchant différents secteurs, enrichissant ainsi le cadre juridique régissant les relations bilatérales et en élargissant les domaines.

En marge de cette commission, les deux ministres coprésideront le forum d’affaires dont la tenue est prévue le 27 décembre, organisé par le Conseil d’affaires tuniso-saoudien, en coordination avec l’organisation patronale, l’instance tunisienne de l’investissement, la FIPA, et le CEPEX.

Les hommes d’affaires et investisseurs des deux pays examineront, en marge de ce forum, les opportunités de consolidation de l’investissement et d’échange commercial, ainsi que le lancement de projets conjoints, particulièrement, dans les secteurs promoteurs, outre l’examen des perspectives de construction de partenariats en direction des espaces et marchés régionaux prometteurs, notamment l’espace africain.

Gnetnews