Tunisie : L’armée de l’air effectue plus de 20 survols aériens pour maîtriser les incendies (Défense)

L’armée de l’air a effectué depuis hier plus de 20 survols aériens à l’aide d’hélicoptères et d’appareil C130, pour éteindre les incendies qui se sont déclarés, à la montagne de Sidi Mansour (Zaghouan), à la montagne Sidi Mechergui (Sejnane) et à la montagne Bargou (Siliana).

Le ministère de la Défense indique, dans un communiqué, que les unités aériennes poursuivaient depuis hier, aux côtés de la protection civile, d’intervenants de la direction générale des forêts, et de cellules de commandement militaire, l’extinction des flammes à la montagne Bargou, à l’aide d’hélicoptère et d’avion C130, qui procèdent à la pulvérisation de liquide spéciale pour éteindre les flammes, les circonscrire et les endiguer.

Le ministère de la Défense attire l’attention, également, sur les difficultés du relief dans la région.

L’éloignement des points d’eau et des produits spécifiques à l’extinction ont mis à mal la rapidité de l’intervention. Chose ayant requis l’utilisation d’un deuxième hélicoptère en renfort, pour circonscrire le feu dans les délais les plus proches, fait-il savoir.

Le ministère de l’Intérieur est, par ailleurs, revenu sur les efforts considérables qui sont en train d’être déployés pour éteindre le feu, dans un milieu escarpé et difficile d’accès.

Gnetnews