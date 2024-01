Tunisie : Le chef du gouvernement mène des entretiens de haut niveau à Davos

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu hier, avec la présidente de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, et lui a présenté les grandes lignes de la politique économique du gouvernement et les programmes de financement des grands projets.

La responsable européenne a loué le niveau de coopération avec notre pays, signalant que la banque est en train d’élaborer une stratégie de coopération avec la Tunisie au titre de la période 2024 – 2029.

Accompagné à la 54ème édition du Forum mondial de Davos par la ministre des Finances et le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, le chef du gouvernement a rencontré le Secrétaire Général de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), où il était question des opportunités économiques fructueuses que présente cet espace économique pour les pays de la région, et le rôle central que pourrait jouer la Tunisie, comme acteur principal, en matière de création de valeur ajoutée dans des domaines vitaux.

Il s’est, par ailleurs, entretenu avec la délégation saoudienne, conduite par le ministre des affaires étrangères, l’émir Fayçal Ben Farhane. La rencontre a représenté une occasion « pour affirmer le niveau privilégié des relations bilatérales entre les deux pays, et la détermination renouvelée des deux parties à les développer et en diversifier les domaines ».

Le chef du gouvernement a, également, rencontré le président du conseil des ministres irakien ; les deux parties ont valorisé le niveau des relations bilatérales, affirmant leur détermination conjointe à les consolider davantage.

Ahmed Hachani a adressé une invitation à son homologue irakien à se rendre en visite en Tunisie.

Une rencontre l’a également réuni avec la Directrice Générale du FMI.

Gnetnews