Tunisie : Les Qataris sont admiratifs des compétences tunisiennes et souhaitent les polariser davantage (Méchichi)

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a rencontré ce lundi 31 Mai à sa résidence à Doha, le vice-président du Conseil des ministres, et ministre des Affaires étrangères qatari, Mohamed Ibn Abderrahman al-Thani, qui a exprimé le total soutien du Qatar à l’expérience tunisienne, et ses dispositions à l’appuyer dans tous les domaines.

Le responsable qatari a dit la volonté de son pays à tirer profit des expériences tunisiennes dans différents domaines.

La rencontre a porté sur les moyens de consolider la coopération entre la Tunisie et le Qatar, notamment en matière d’investissement et de coopération technique.

Lors de sa visite de fraternité et de travail de trois jours à l’Emirat du Golfe, Hichem Méchichi avait rencontré hier, dimanche 30 Mai 2021, à Doha, des membres de la colonie tunisienne au Qatar, « louant leur niveau et leur compétence, chose qu’il leur a attiré le respect de tous, et qu’il a sentie dans ses entretiens avec les responsables qataris », souligne un communiqué de la présidence du gouvernement.

« La distinction des Tunisiens, chacun dans son domaine, dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du tourisme, des services ou du sport, a fait d’eux les meilleurs ambassadeurs de leur pays », a ajouté Méchichi.

« La présence d’environ 30 mille Tunisiens au Qatar est une autre preuve de la réussite du Tunisien en dehors de son pays », s’est-il enorgueilli, affirmant que « les Qataris souhaitent tirer bénéfice de l’expérience et de la compétence de la main d’œuvre tunisienne ».

« Les Qataris regardent la colonie tunisienne, avec admiration et respect, d’où leur détermination à polariser le plus de main d’œuvre tunisienne », a-t-il souligné en substance.

Le locataire de la Kasbah a mis l’accent sur « la distinction des relations entre les deux pays, qui sont des relations politiques, diplomatiques et économiques à travers des investissements qataris présents en Tunisie ». « La colonie tunisienne reste une courroie de transmission entre les deux pays, pour en hisser les relations à un niveau stratégique ».

Le chef du gouvernement a écouté les préoccupations des Tunisiens du Qatar et les principaux problèmes auxquels ils se heurtent, s’engageant à les aplanir.

