Tunisie : L’ISIE a pourvu à 104 vacances de conseils locaux et de districts, un scrutin partiel prévu cette semaine

L’instance supérieure indépendante pour les élections a parachevé, vendredi, les opérations consistant à pourvoir à la vacance au sein des conseils locaux et conseils des districts, au nombre de 104, comme le prévoit l’article 38 du décret-loi n’o 10 de l’année 2023, et ce à l’issue de l’annonce officielle des résultats définitifs de l’élection du Conseil national des régions et districts, le 03 avril 2024.

Le membre du Conseil de l’Instance, Nejla Abrougui, a fait savoir, samedi, dans une déclaration à la TAP, que 99 vacances, dans la composition des conseils locaux, ont été pourvues, à travers le remplacement du membre concerné par le candidat suivant dans le classement, de point de vue des votes obtenus. Outre le fait de pourvoir à 5 vacances dans les conseils de districts, selon la même méthode, (le suivant en termes de nombre de votes), et ce en application du délai de 15 jours, à partir de la date où la vacance est constatée par le conseil concerné, conformément à l’article 38 du décret-loi.

Elle a ajouté que l’instance allait organiser, à compter de la semaine prochaine, des élections partielles pour parer à deux vacances dans la composition de deux districts, celui de Jendouba (01er district), et celui de Tozeur (4ème district), à cause de l’absence de candidats pour les conseils régionaux dans les deux gouvernorats, à l’issue des élections liées aux districts.

L’élection des conseils locaux a eu lieu en deux tours en décembre 2023 et février 2024 au scrutin direct. Un tirage au sort a été organisé, parmi eux, pour choisir les membres des conseils régionaux dont la composition a été annoncée le 2 Mars 2024. Les conseils de districts (5) ont été élus parmi les membres des conseils régionaux.

Ce processus a été couronné par l’élection du Conseil national des régions et districts composé de 77 membres, dont 72 membres représentant les conseils régionaux et 5 membres les conseils des districts.

Le CNRD, ou deuxième chambre a tenu sa séance inaugurale le vendredi 17 avril, a élu son président en la personne de Imed Derbeli.

