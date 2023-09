Tunisie : Meloni appelle l’UE à une application rapide du mémorandum d’entente conclu avec la Tunisie

La présidente du Conseil italien, Gioriga Meloni, « a incité l’Union européenne à procéder à une mise en application rapide du mémorandum d’entente conclu avec la Tunisie, au sujet de la migration irrégulière ».

Dans des déclarations conjointes avec la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen à l’aéroport de Lampedusa, relayées par l’agence de presse italienne, Nova, Meloni a indiqué que « les prémisses de cette stratégie conjointe entre l’Union européenne et le Conseil européen, est le mémorandum signé avec la Tunisie, c’est un signal extrêmement important, pour lequel, je remercie Ursula Von Der Leyen ».

« Nous devrions être rapides et décisifs en matière d’application de ce mémorandum, lequel pourrait baliser le terrain à d’autres conventions avec des pays nord-africains », a-t-elle souligné.

Et de poursuivre : « S’il y a quelqu’un qui pensait que cette affaire pourrait être résolue à l’intérieur des frontières italiennes, il aurait tort. Si l’on n’œuvre pas, avec sérieux, et tous ensemble, à lutter contre le départ des migrants irréguliers, l’effectif des migrants dépassera, non seulement, la capacité les villes frontalières, mais tous les pays ».

Meloni a considéré l’intervention des Nations-Unies en matière de lutte contre la migration irrégulière comme étant impérative.

« Je pense que la participation des Nations-Unies d’une manière plus importante, est extrêmement nécessaire », a-t-elle dit, signalant que ce sujet allait être évoqué cette semaine, .

La présidente du Conseil a évoqué le besoin de conventions structurelles avec les pays d’Afrique du Nord pour arrêter les opérations de départ, lutter, d’une manière plus décisive contre la traite des personnes. « Eu égard aux afflux auxquels nous faisons face, l’unique méthode de traiter le problème, avec sérieux, est l’arrêt des départs illégaux ».

La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s’est rendue hier, dimanche 17 septembre, en compagnie de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, sur l’Île italienne, Lampedusa, a annoncé un nouveau plan d’urgence pour venir en aide à l’Italie confrontée à des arrivées massives de migrants.

Gnetnews