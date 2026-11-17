10e édition de MEDRH : Vers des entreprises plus agiles, innovantes et performantes

La ville de Hammamet a accueilli, les 13 et 14 novembre 2026, la 10e édition des Rencontres Méditerranéennes des Ressources Humaines (MEDRH), placée sous le thème : « 10 ans après : les organisations en mutation, vagues de fond ».

Cet événement anniversaire a réuni un large panel de décideurs — dirigeants d’entreprises, managers, entrepreneurs, universitaires et consultants — ainsi que des experts issus des ressources humaines, de la finance, du marketing, de la communication, de la technologie et de la transformation numérique. Célébrant une décennie d’existence, ce rendez-vous a marqué une étape majeure dans la réflexion sur l’avenir des entreprises et l’évolution des métiers.

Riche et varié, le programme s’est articulé autour d’ateliers consacrés aux mutations profondes qui traversent des fonctions clés telles que le marketing, la communication et les ressources humaines. Les échanges ont mis en lumière de nouvelles approches managériales permettant de concilier le pilotage de la performance avec la valorisation du capital humain, tout en soulignant l’urgence de repenser les modèles organisationnels.

Les participants ont par ailleurs pris part à des sessions dédiées à l’anticipation et à la maîtrise des changements grâce à la méthodologie « VOIR », ainsi qu’à un espace de synthèse et de partage d’enseignements baptisé « MEDRH+ ».

À cette occasion, Mme Maha Chehata, Présidente de MEDRH, a souligné que ce dixième anniversaire constituait non seulement un moment pour célébrer le chemin parcouru, mais surtout une opportunité de préparer l’avenir : « L’intelligence artificielle, la technologie, la durabilité, les nouveaux modèles de travail et le contexte économique sont autant de facteurs qui redessinent l’entreprise dans l’ensemble de ses composantes. Le défi ne consiste plus à savoir si les entreprises vont changer, mais à déterminer comment les rendre plus agiles, plus résilientes et plus humaines afin qu’elles continuent de créer de la valeur dans un monde en constante évolution. »

Mme Chehata a également insisté sur l’importance du dialogue, du partage d’expériences et du décloisonnement entre les disciplines. Selon elle, la coopération entre les acteurs et la mise en synergie de leurs expertises sont les leviers indispensables pour transformer ces défis en opportunités concrètes.

De son côté, M. Hamadi Chellouf, Fondateur de MEDRH, a rappelé la vocation fédératrice de l’événement : « MEDRH n’est pas seulement une série de conférences et d’ateliers ; c’est une expérience collective que nous vivons. Ce sont des rencontres, des idées et des débats qui se traduisent en projets et en décisions. C’est tout le sens de notre slogan : “MEDRH avance”. »

Il a réaffirmé l’ambition de faire de MEDRH, à long terme, l’événement de référence dans l’espace méditerranéen, en Afrique et à l’international, au service du développement du capital humain et d’une performance durable.

Cette 10e édition des Rencontres Méditerranéennes des Ressources Humaines confirme ainsi que l’avenir des organisations ne dépend pas uniquement de leur capacité à accompagner les évolutions technologiques, mais également de leur aptitude à placer l’humain au cœur des transformations, à développer les compétences, à renforcer la collaboration entre les différentes fonctions et à créer une valeur durable.