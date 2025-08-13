Angleterre : La « Ref Cam » utilisée dès la première journée de la Premier League

13-08-2025

La Premier League innove. D’après le Guardian, la compétition anglaise prévoit que les arbitres de certains matches portent des caméras à l’occasion du premier week-end de Championnat d’Angleterre de la saison. Il s’agit pour l’heure d’un test, mais si celui-ci est concluant, les caméras embarquées sur les officiels pourraient être généralisées. Les clubs ont accepté que le dispositif, également soutenu par les diffuseurs, soit testé.

Les caméras corporelles avaient été testées avec succès lors de la Coupe du monde des clubs. Au sortir de la compétition, l’IFAB avait donné son accord pour que ces essais puissent être répétés lors des compétitions domestiques. Si les « Ref Cam » ne fournissent pas des images diffusées en direct, les vidéos pourront être utilisées en replay quasi instantané afin d’offrir un angle différent de certaines actions ou incidents.

Fil d'actualités

Logue 1-J02 : Voici les arbitres désignés

13-08-2025

Supercoupe d’Europe : Le PSG remporte le trophée

13-08-2025

Afrobasket 2025 : La Tunisie dominée par le Cameroun

13-08-2025

Angleterre : La « Ref Cam » utilisée dès la première journée

13-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Angleterre Angleterre : La « Ref Cam » utilisée dès la
Angleterre Angleterre : Palace s’offre le Community Shi
Angleterre Angleterre : Arsenal officialise la révélation V
Angleterre Angleterre : Liverpool claque 95 millions pour Eki

Fil d'actualités

Logue 1-J02 : Voici les arbitres désignés

13-08-2025

Supercoupe d’Europe : Le PSG remporte le trophée

13-08-2025

Afrobasket 2025 : La Tunisie dominée par le Cameroun

13-08-2025

Angleterre : La « Ref Cam » utilisée dès la première journée de la Premi

13-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025