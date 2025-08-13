Angleterre : La « Ref Cam » utilisée dès la première journée de la Premier League

La Premier League innove. D’après le Guardian, la compétition anglaise prévoit que les arbitres de certains matches portent des caméras à l’occasion du premier week-end de Championnat d’Angleterre de la saison. Il s’agit pour l’heure d’un test, mais si celui-ci est concluant, les caméras embarquées sur les officiels pourraient être généralisées. Les clubs ont accepté que le dispositif, également soutenu par les diffuseurs, soit testé.

Les caméras corporelles avaient été testées avec succès lors de la Coupe du monde des clubs. Au sortir de la compétition, l’IFAB avait donné son accord pour que ces essais puissent être répétés lors des compétitions domestiques. Si les « Ref Cam » ne fournissent pas des images diffusées en direct, les vidéos pourront être utilisées en replay quasi instantané afin d’offrir un angle différent de certaines actions ou incidents.