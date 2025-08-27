BCT : Les réserves de change assurent 107 jours d’importation

Les avoirs nets en devises ont atteint 24,7 milliards de dinars au 26 août 2025, soit l’équivalent de 107 jours d’importation, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés mardi par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Ce niveau enregistre une baisse de 1,6 % en pourcentage et de 412,1 millions de dinars en valeur par rapport à la même période de 2024, où les réserves s’élevaient à 25,1 milliards de dinars, couvrant 114 jours d’importation.

En revanche, d’autres indicateurs affichent une évolution positive. Les revenus du travail cumulés se sont établis à 5,5 milliards de dinars au 20 août 2025, contre 5,07 milliards de dinars un an plus tôt, soit une progression de 8,5 % (+427,6 MD).

Les recettes touristiques ont également progressé, atteignant 5,07 milliards de dinars, contre 4,6 milliards de dinars en 2024, ce qui représente une hausse de 409,6 MD.

Du côté des engagements, le service de la dette extérieure cumulée a reculé à 9,3 milliards de dinars au 20 août 2025, contre 10 milliards à la même date de 2024, soit une diminution de 652,2 MD.

Par ailleurs, le volume des transactions interbancaires a atteint 2,8 milliards de dinars le 26 août 2025, en hausse par rapport aux 2,2 milliards de dinars enregistrés un an auparavant (+620,7 MD).

Enfin, les billets et monnaies en circulation se sont élevés à 25,9 milliards de dinars au 25 août 2025, contre 22,6 milliards de dinars en 2024, affichant ainsi une progression de 13,6 %, soit environ 3,3 milliards de dinars supplémentaires.

Gnetnews