CAN 2025-Gr A : Le Maroc surclasse la Zambie

29-12-2025

Le Maroc a surclassé la Zambie (3-0) au Complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat, terminant ainsi à la première place de sa poule. Les Lions de l’Atlas ont rapidement pris l’ascendant grâce à l’inévitable Ayoub El Kaabi, auteur de l’ouverture du score dès la 10e minute sur un service d’Azzedine Ounahi, avant que Brahim Díaz ne double la mise d’un festival technique dont il a le secret (28e).

En seconde période, El Kaabi s’est offert un doublé spectaculaire d’un retourné acrobatique (51e), scellant une victoire nette devant un public en fusion. Ce match a également été marqué par le retour de blessure du capitaine Achraf Hakimi, entré sous les ovations à l’heure de jeu. Avec 7 points, le Maroc confirme son statut de grand favori et donne rendez-vous à ses supporters dimanche prochain pour son huitième de finale.

