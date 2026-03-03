CL-AFR : Al Ahly-ES Tunis à huis clos ?

Selon des sources marocaines, la prochaine opposition entre Al Ahly et l’Espérance de Tunis pourrait se disputer sans public.

Cette éventualité fait suite aux incidents survenus après le coup de sifflet final de la rencontre de phase de groupes face à l’AS FAR.

La Confédération Africaine de Football avait alors ouvert un dossier disciplinaire concernant ces débordements.

D’après les mêmes sources, Al Ahly s’exposerait à une sanction de deux matches à huis clos, assortie d’une amende financière.

Le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football devrait rendre sa décision officielle dans les prochains jours.