CL-AFR : Al Ahly-ES Tunis à huis clos ?

03-03-2026

Selon des sources marocaines, la prochaine opposition entre Al Ahly et l’Espérance de Tunis pourrait se disputer sans public.

Cette éventualité fait suite aux incidents survenus après le coup de sifflet final de la rencontre de phase de groupes face à l’AS FAR.

La Confédération Africaine de Football avait alors ouvert un dossier disciplinaire concernant ces débordements.

D’après les mêmes sources, Al Ahly s’exposerait à une sanction de deux matches à huis clos, assortie d’une amende financière.

Le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football devrait rendre sa décision officielle dans les prochains jours.

L'USBG conteste la désignation d'Amir Ayadi pour le.mat

04-03-2026

04-03-2026

Basket-Super playoffs : La JSK domine le CA et prend l'avantag

04-03-2026

04-03-2026

Ligue 1 : Les arbitres de la 23eme journée

04-03-2026

04-03-2026

Maroc : Walid Regragui rend le tablier

04-03-2026

04-03-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA red

26-09-2025

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

02-07-2025

L'USBG conteste la désignation d'Amir Ayadi pour le.match contre le

04-03-2026

04-03-2026

Basket-Super playoffs : La JSK domine le CA et prend l'avantage

04-03-2026

04-03-2026

Ligue 1 : Les arbitres de la 23eme journée

04-03-2026

04-03-2026

Maroc : Walid Regragui rend le tablier

04-03-2026

04-03-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA redéfinit les

26-09-2025

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

02-07-2025