CL-AFR-J02 : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

Voici les rÃ©sultats des matches de la deuxiÃ¨me journÃ©e de la phase de poules en Ligue des Champions africaine disputÃ©s ce vendredi :

Groupe A :

Rivers United (NGR) 1-2 RS Berkane (MAR)

Classement : RS Berkane 6 pts, Pyramids FC 3 pts, Power Dynamos 0 pt, Rivers United 0 pt

Groupe B :

JS Kabylie (ALG) 0-0 Young Africans (TAN)

AS FAR (MAR) 1-1 Al Ahly (EGY)

Classement : Al Ahly 4 pts, Young Africans 4 pts, AS FAR 1 pt, JS Kabylie 1 pt

Groupe C :

MC Alger (ALG) 0-0 Mamelodi Sundowns (AFS)

Classement : Mamelodi Sundowns 4 pts, Al Hilal 3 pts, MC Alger 1 pt, FC Saint Eloi Lupopo 0 pt