CL-AFR-J02 : L’EspÃ©rance arrache le nul Ã Luanda

Lâ€™EspÃ©rance Sportive de Tunis a dÃ©crochÃ© un point important lors de son dÃ©placement en Angola, en tenant en Ã©chec le Petro AtlÃ©tico sur le score de 1-1, ce samedi, pour le compte de la deuxiÃ¨me journÃ©e de la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine.

Voici le classement du groupe D aprÃ¨s ce match :

1- Petro AtlÃ©tico 4 pts

2- EspÃ©rance de Tunis 2 pts

3- Stade Malien 1 pt

4- Simba SC 0 pt

La deuxiÃ¨me rencontre de la journÃ©e opposant le Stade Malien Ã Simba SC se jouera ce dimanche 30 novembre.